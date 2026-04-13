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Appalti pubblici ed equivalenza tra CCNL negli orientamenti della giurisprudenza: l’irrilevanza del superminimo
Autore: Anna Saioni
Anno edizione: 2026
Categoria: Working Paper, Working Paper ADAPT
Numero: 6Scarica la pubblicazione
La ricerca esamina il ruolo del superminimo nel giudizio di equivalenza economica tra contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi all’art. 11 e all’All. I.01 del d.lgs. n. 36/2023.
Attraverso l’analisi di dieci pronunce dei Tribunali amministrativi rese tra il 2025 e il 2026, il lavoro ricostruisce i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali emersi sul tema.
L’orientamento dominante – otto sentenze – esclude il superminimo dal perimetro del giudizio di equivalenza: trattandosi di voce di fonte individuale, eventuale e concessa unilateralmente dal datore di lavoro, è ritenuto per sua natura inidoneo a garantire la stabilità e la certezza dell’equivalenza richieste dalla legge.
L’orientamento minoritario – due sentenze – ne ammette la computabilità a condizioni specifiche: la non assorbibilità e il riconoscimento generalizzato e continuativo ai lavoratori per tutta la durata dell’appalto.