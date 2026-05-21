IA, lavoro e trasformazione sociale. Analisi della letteratura e primi spunti

Il working paper analizza l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro adottando un approccio interdisciplinare che integra economia, sociologia e organizzazione. Sottolinea come l’IA non sostituisca semplicemente i posti di lavoro, ma ne trasformi i contenuti, ridefinendo task, competenze e gerarchie professionali. L’esposizione all’IA è elevata anche nei lavori qualificati, ma gli effetti dipendono dal bilanciamento tra automazione e complementarità uomo-macchina. Il paper evidenzia inoltre rischi di nuove disuguaglianze, soprattutto per i lavoratori entry-level, e possibili criticità nei processi di apprendimento. Viene infine messo in luce il ruolo centrale di formazione, contrattazione collettiva e partecipazione nel governare la transizione tecnologica.