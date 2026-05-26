La figura del ricercatore nel settore privato. Una mappatura della contrattazione collettiva

Il contributo analizza la figura del ricercatore nel settore privato, ciò con specifico riferimento ai primi cinque contratti collettivi nazionali più applicati e a quelli nei quali le attività di ricerca assumono particolare rilievo. Dalla mappatura emerge come questi profili siano identificati genericamente e non sempre pienamente aderenti alle specificità delle attività di ricerca, influenzando negativamente la professionalità dei ricercatori e la competitività delle imprese. Per questa ragione, l’approfondimento proposto di alcuni casi specifici di contrattazione aziendale può essere utile per suggerire delle possibili soluzioni, tenendo conto della specificità del lavoro di ricerca, a tutela non solo della figura del ricercatore nel settore privato, ma in generale della ricerca a livello industriale, in un contesto sempre più intersettoriale ed internazionale