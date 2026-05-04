Lo stato del collocamento mirato in Italia. Una lettura diacronica delle Relazioni al Parlamento 2018-2023

Il working paper ricostruisce lo stato del collocamento mirato in Italia attraverso una lettura diacronica delle Relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, con riferimento al periodo 2018-2023. L’obiettivo dell’indagine è quello di ordinare e mettere in relazione informazioni istituzionali già disponibili, spesso utilizzate in modo frammentario e poco adatte, se considerate isolatamente, a restituire le tendenze effettive con riguardo all’andamento degli iscritti al collocamento mirato, della quota di riserva e delle scoperture, degli avviamenti, dell’utilizzo delle convenzioni e, più in generale, dell’intero andamento del sistema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Dalla ricostruzione emerge un quadro problematico: il sistema mostra segnali di ripresa dopo la cesura pandemica, ma continua a registrare un numero molto elevato di persone iscritte senza occupazione e una quota di scoperture stabilmente alta.