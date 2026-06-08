L’offerta formativa pubblica nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante. Origini, stato dell’arte e prospettive

Il contributo analizza l’offerta formativa pubblica nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, tipologia che rappresenta la quasi totalità degli apprendistati attivi in Italia ma che presenta rilevanti criticità sul piano della qualità formativa. Attraverso una ricostruzione storica dell’evoluzione normativa e una mappatura delle discipline regionali vigenti, il paper mostra come la formazione pubblica esterna sia stata progressivamente ridimensionata per monte ore, risorse disponibili e capacità di incidere sul percorso dell’apprendista. L’analisi evidenzia un tasso di copertura strutturalmente basso, forti differenze territoriali e una frammentazione regolativa che riguarda contenuti, metodologie, destinatari, soggetti erogatori e modalità di finanziamento. In conclusione, il contributo individua alcune condizioni per il rilancio dell’offerta formativa pubblica: standard nazionali minimi, risorse adeguate e stabili, maggiore capacità di programmazione e spesa, raccordo con la formazione aziendale e riconoscibilità delle competenze acquisite