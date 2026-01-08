Verso la trasparenza salariale. Evidenze da un’indagine territoriale

L’articolo propone una lettura dei risultati di un’indagine condotta su 110 imprese dell’Emilia-Romagna per valutare il loro grado di preparazione rispetto alla direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva. L’analisi restituisce un quadro articolato, nel quale alcune pratiche di equità e parità di genere risultano già presenti, mentre altre sono ancora in fase di sviluppo o del tutto assenti. In particolare, emergono criticità nella chiarezza dei criteri retributivi, nella strutturazione dei sistemi di valutazione dei ruoli e delle performance, nella condivisione delle informazioni con i lavoratori e nel monitoraggio del gender pay gap. In vista del recepimento della direttiva, l’articolo sottolinea l’importanza di un approccio più consapevole e del ruolo delle associazioni datoriali nel supportare le imprese nel percorso di adeguamento.