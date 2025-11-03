Verso una integrazione tra contrattazione economica e sociale in tema salute. La costruzione di un indicatore di valutazione di impatto sociale

Il documento propone un’analisi delle possibili sinergie tra contrattazione sociale e contrattazione economica in tema di salute. In particolare, l’analisi si concentra su nove dimensioni di salute che accomunano entrambe le tipologie contrattuali: i modelli organizzativi e dell’offerta dei servizi; la non autosufficienza e disabilità; il welfare territoriale; il monitoraggio e la costituzione degli osservatori; l’assistenza sanitaria; i criteri e i servizi per l’accesso alle prestazioni; la compartecipazione; il contrasto alla povertà; la prevenzione. Ciascuna dimensione di salute viene approfondita secondo la corrispondenza tra le disposizioni delle due forme negoziali e, successivamente, in base al loro grado di sinergia (alta sinergia, sinergia latente, sinergia limitata o assente). Il modello di corrispondenza permette così di costruire un indicatore di valutazione di impatto sociale, che consente di misurare la lontananza o la vicinanza delle misure di salute introdotte dalla contrattazione economica rispetto a quelle della contrattazione sociale.